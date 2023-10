Nach negativen Vorgaben aus den USA und aus Fernost geben am Donnerstag auch die Kurse am Schweizer Aktienmarkt nach. Die Angst vor einer weiteren Eskalation in Nahost verunsichert die Märkte weiter. Dazu kommen die deutlich gestiegenen Anleiherenditen in den USA. Der zehnjährige US-Treasury Bond wirft aktuell 4,92 Prozent ab und nähert sich der «Schallmauer» von Prozent. Die gestiegenen Renditen dürften die Wirtschaft beeinträchtigen, befürchten nun viele Händler. Ein Zeichen dafür sind die deutlich gefallenen Anträge auf Hypotheken in den USA. Der Häusermarkt sei einer der wichtigsten Kanäle, über den steigende Zinsen eine Rezession auslösen könnten. Zudem sind die Immobilienpreise in China stark gefallen, was die Wirksamkeit von Stützungsmassnahmen der Regierung infrage stellt. «Die Stimmung ist überall schlecht», sagt ein Händler.