Die asiatischen Märkte reagieren am Donnerstag uneinheitlich auf das Ende des Straffungszyklus der US-Notenbank. An der japanischen Börse fielen die Aktien von Autoherstellern und Banken, da die Ankündigung der Fed den Yen steigen und die Renditen von US-Staatsanleihen fallen liess. Die Währungshüter signalisierten in ihrem Ausblick auf das Jahr 2024 zudem, dass sie in die andere Richtung marschieren wollen.