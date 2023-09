Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen zeigten sich am Dienstag kaum verändert. In Tokio gab der Nikkei-Index nach einem verlängerten Wochenende um 0,9 Prozent auf 33.243 Punkte nach. Anleger trennten sich vor allem von Chip-Werten. Der Hersteller von Chiptestgeräten Advantest sowie Chiphersteller Renesas Electronics rutschten jeweils rund vier Prozent ab.