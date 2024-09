Im Fokus blieben Wirtschaftsdaten. So schwächte sich in den USA der Anstieg der Erzeugerpreise im August wie erwartet ab, was die These baldiger Zinssenkungen stützt. An den Finanzmärkten wird angesichts einer rückläufigen Inflation und einer schwächer werdenden Konjunktur am kommenden Mittwoch mit einer geldpolitischen Lockerung durch die US-Notenbank Fed gerechnet. Die Europäische Zentralbank (EZB) reagierte bereits an diesem Donnerstag erwartungsgemäss mit einer Zinssenkung.