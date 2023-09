Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen zogen rund ein Prozent an. Am Aktienmarkt in Hongkong lag das Plus bei 2,4 Prozent. Der Branchenindex für Immobilienentwickler in China gewann mehr als acht Prozent. In Tokio stieg der Nikkei-Index 0,7 Prozent auf 32.939 Punkte. Neben den Impulsen aus China sorgte auch ein schwächerer Yen für Rückenwind bei den Kursen in Japan.