Im Dow gehörte Boeing mit einem Kursplus von 1,4 Prozent auf 222,37 US-Dollar zu den grössten Gewinnern. Die kanadische Bank RBC hatte die Aktien von «Sector Perform» auf «Outperform» hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 275 US-Dollar angehoben. Nach einem weiteren Jahr mit Lieferengpässen und niedrigeren Erwartungen an den Flugzeugbauer sei die Ausgangslage 2024 nun wieder besser, schrieb Analyst Ken Herbert. Die starke Nachfrage dürfte fortdauern, sowohl in der zivilen als auch in der militärischen Luftfahrt.