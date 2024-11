Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher starten. Am Dienstag hatte er 0,7 Prozent schwächer bei 19'060,31 Punkten geschlossen. Die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg sorgten für Nervosität an den Aktienmärkten. Am Mittwoch warten die Investoren auf den Finanzbericht des US-Chipriesen Nvidia. Von den Zahlen des Vorreiters im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) erhoffen sie sich Aufschluss über die Nachhaltigkeit der KI-Euphorie.