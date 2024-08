Nach den jüngsten Turbulenzen zeigen die asiatischen Märkte am Mittwoch Anzeichen einer Stabilisierung. Äusserungen von Vertretern der US-Notenbank und neue Konjunkturdaten dämpften zuletzt die Sorgen vor einem Abschwung in den USA. «Die grösste Sorge der Märkte ist derzeit, ob die Rezessionsängste in den USA nachlassen», schrieben die Analysten von Morgan Stanley MUFG in einer Mitteilung an ihre Kunden. Die Märkte reagierten daher weiterhin sehr sensibel auf Inflations- und Arbeitsmarktdaten.