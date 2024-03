Die Märkte in Asien setzen am Mittwoch ihre Verlustserie fort. Der japanische Aktienindex Nikkei gab den dritten Tag in Folge nach. Die Marktteilnehmer zeigten sich im Vorfeld der Sitzung der Bank of Japan (BoJ) zurückhaltend: Viele erwarten, dass die japanische Notenbank die kurzfristigen Zinsen entweder in der kommenden Woche oder im April aus dem negativen Bereich anheben wird. Im Mittelpunkt stehen dabei die in dieser Woche stattfindenden Frühjahrslohnverhandlungen, da Lohnerhöhungen als Anreiz für eine Abkehr von den Negativzinsen gesehen werden. Medienberichten zufolge hat sich der weltgrösste Autohersteller Toyota bereits bereit erklärt, die hohen Lohnforderungen der Beschäftigten zu akzeptieren. «Sollte sich bestätigen, dass die Lohnerhöhungen höher ausfallen als im vergangenen Jahr, wird sich die Ansicht durchsetzen, dass die BoJ auf ihrer Sitzung im März die Negativzinsen aufgeben wird», sagte Maki Sawada von Nomura Securities. In diesem Fall dürfte die Aufwertung des Yen gegenüber anderen Währungen die Aktienkurse belasten.