Die Spannung vor den Zahlen von Nvidia hat neben der Wall Street am Mittwoch auch die Märkte in Asien erfasst. Händler fragten sich, ob die Finanzergebnisse des US-Chipherstellers die KI-Euphorie an den globalen Aktienmärkten rechtfertigen würden. Japans Chip-Giganten, die mit Hightech-Unternehmen in den USA verbunden sind, hätten einen «signifikanten Einfluss» auf den Nikkei, sagte Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Sollten die Ergebnisse der Technologieunternehmen enttäuschen, sieht Ichikawa die Möglichkeit, dass der Nikkei unter 38.000 Punkte fällt, während eine positive Überraschung ausreichen könnte, um den Index auf ein Allzeithoch zu treiben.