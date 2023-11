Die in Hongkong notierten chinesischen Bauunternehmen verloren dagegen 0,7 Prozent an diesem Freitag, nachdem sie am Donnerstag aufgrund weiterer Unterstützungsmassnahmen Pekings gestiegen waren. «Man spricht von der sogenannten Weihnachtsrallye, aber oft findet die Weihnachtsrallye nicht wirklich in den letzten beiden Dezemberwochen statt. Wir könnten also ein paar Wochen erleben, in denen die Märkte einfach nur vor sich hin dümpeln und keine Richtung haben.», sagte Shane Oliver, Chefökonom bei AMP.