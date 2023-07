Am Montag stehen weder relevante Firmenbilanzen noch Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Am Dienstag öffnen aber unter anderem die Bank of America und die Investmentbank Morgan Stanley ihre Bücher. Parallel dazu werden die US-Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Experten erwarten für Juni ein Plus von 0,4 Prozent. Die Kauflaune der US-Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft.