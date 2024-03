Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans zog um 0,6 Prozent an. Der südkoreanische Chip-Hersteller SK Hynix und Samsung Electronics führten den Kospi mit einem Plus von 1,2 Prozent an. In Tokio blieb der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fast unverändert bei 40'400,98 Punkten und der breiter gefasste Topix blieb fast unverändert bei 2'780,77 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,4 Prozent auf 3'014,90 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3'524,39 Punkten.