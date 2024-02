Vor den in dieser Woche anstehenden Inflationsdaten aus den USA, Japan und Europa finden die asiatischen Märkte am Montag keine gemeinsame Richtung. Gestützt von positiven Entwicklungen im Pharmasektor notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent höher bei 39'266 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent auf 2677 Punkte. Der Pharma-Subindex legte um mehr als zwei Prozent zu: Pharmariese Chugai Pharmaceutical stieg um 4,41 Prozent, Konkurrent Daiichi Sankyo um 3,42 Prozent. Die Titel der Technologieunternehmen fielen dagegen von ihren jüngsten Höchstständen zurück: Screen Holdings verloren 2,59 Prozent, gefolgt von der Aktie von Lasertec, die 2,46 Prozent einbüsste. Sony gab um 2,33 Prozent nach. «Der Gesamtmarkt befindet sich in einem Aufwärtstrend, aber innerhalb dieses Aufwärtstrends ... hat man das Gefühl, dass die Händler die Aktien herauspicken, die hinterherhinken und nicht so viel gekauft wurden», sagte Hiroshi Namioka von T&D Asset Management. Die Zahlen zu den japanischen Verbraucherpreisen, die am Dienstag veröffentlicht werden, dürften zeigen, dass die Kerninflation im Januar auf 1,8 Prozent gefallen ist, den niedrigsten Stand seit März 2022.