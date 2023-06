So habe US-Notenbankchef Jerome Powell in Sintra die Rezessionsrisiken heruntergespielt und gesagt, er könne eine weitere Zinserhöhung nicht ausschliessen, heisst es in einem Kommentar der Credit Suisse. Er rechne auch nicht damit, dass die US-Kerninflation in diesem oder im nächsten Jahr wieder auf 2 Prozent sinken werde. Daher bleiben Konjunkturdaten im Fokus der Marktteilnehmer. Auf dem Programm stehen heute unter anderem die Inflationszahlen aus Deutschland. Am Markt wird damit gerechnet, dass sich die Inflation im Juni wieder verstärkt hat. Zudem werden in den USA Daten vom Arbeits- und Immobilienmarkt sowie revidierte Angaben zum Wirtschaftswachstum veröffentlicht.