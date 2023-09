Auch wie es in den USA zinsmässig weitergeht, ist nicht sicher. Die US-August-Inflationszahlen am kommenden Mittwoch könnten dabei weichenstellend für den Ausgang der Fed-Sitzung am 20. September sein. Die Sorge, dass das Fed die Leitzinsen zu diesem oder einem späteren Termin doch noch einmal erhöht, sei im Laufe dieser Woche aufgrund starker Konjunkturzahlen jedenfalls wieder gestiegen, heisst es weiter. Dies führte auch zu einer unterschiedlichen Entwicklung an den US-Börsen. Während der Leitindex Dow Jones leicht zugelegt hat, hat die Technologiebörse Nasdaq nicht zuletzt aufgrund negativer Nachrichten über Apple sowie der gestiegenen Zinssorgen schwächer geschlossen.