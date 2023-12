Damit heisst für die Investoren, auf die geldpolitischen Entscheide der grossen Zentralbanken in dieser Woche zu warten. Am Mittwoch ist die US- Notenbank Fed an der Reihe. Am Donnerstag folgen die Schweizerische Nationalbank (SNB), die Bank of England und die Europäische Zentralbank (EZB). Unternehmensdaten stehen in dieser Woche keine auf der Agenda und so ziehen eine Reihe von Konjunkturdaten die Aufmerksamkeit auf sich.