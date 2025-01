In Japan stützten dagegen Hoffnungen auf eine straffere Geldpolitik der Bank of Japan (BOJ) den Markt. In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index nahezu unverändert bei 38'502,50 Punkten, der breiter gefasste Topix stieg um 0,3 Prozent auf 2690,99 Zähler. In Japan legten Einzelwerte zu, die von der Aussicht auf steigende Zinsen profitierten. So legten die Aktien von Mitsubishi UFJ Financial Group um 1,45 Prozent zu, Sumitomo Mitsui Financial Group verbuchte ein Plus von 2,24 Prozent. Technologiewerte wie der Chiptestgeräte-Hersteller Advantest, ein Zulieferer von Nvidia, verloren dagegen 2,76 Prozent.