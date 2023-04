Für lange Gesichter sorgte bei Tesla der Rückgang der Gewinnmarge. Der Elektroauto-Pionier will seine Marktanteile um jeden Preis verteidigen und nimmt dafür geringere Gewinne in Kauf. "Tesla ist in Schwierigkeiten. Die jüngsten wiederholten Preissenkungen sind nichts, was man tut, wenn die Marktposition stark ist", sagte Paul Nolte, Stratege beim Vermögensverwalter Murphy & Sylvest. Die Tesla-Aktie verbilligte sich um 9,7 Prozent auf 162,99 Dollar - den tiefsten Stand seit knapp drei Monaten. Die Rivalen Rivian und Lucid verloren in ihrem Sog 3,7 beziehungsweise 7,2 Prozent.