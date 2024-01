Gedämpfte Hoffnungen der Anleger in Asien auf Zinssenkungen der grossen Notenbanken drücken die Märkte am Dienstag ins Minus. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sagte, es sei zu früh, um über Zinssenkungen zu diskutieren. Der österreichische Zentralbankchef Robert Holzmann warnte davor, noch in diesem Jahr mit einer Zinssenkung zu rechnen. «Das Ergebnis war, dass die Geldmärkte die implizite Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte im März von 40 Prozent auf 26 Prozent reduziert haben», sagte NAB-Währungsstratege Ray Attrill.