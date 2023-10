Anleger hoffen zudem, dass die in der vergangenen Woche noch auf den höchsten Stand seit 16 Jahren gekletterten Renditen in den USA nun etwas zurückgehen und die Anleihekurse im Gegenzug steigen. Dies könnte Aktien Auftrieb geben. In Europa waren Staatspapiere zu Wochenbeginn gefragt, Anleger suchten Sicherheit. In den Vereinigten Staaten fand indes am Montag wegen des Feiertags «Columbus Day» am Anleihemarkt kein Kassahandel statt, während die New Yorker Aktienbörsen offen waren.