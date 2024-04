In der verkürzten Woche nach Ostern hatte der Leitindex SMI den grössten Verlust seit Oktober eingefahren, wobei der grösste Teil vom Wochenminus von 2,0 Prozent auf den Freitag entfiel. Auslöser für den Abverkauf waren wieder aufgeflammte Zinsängste. Die Vorgaben aus Übersee bieten derweil etwas Rückenwind: Die Wall Street hat sich am Freitag am Ende klar erholt ins Wochenende verabschiedet und in Asien geht es an zahlreichen Börsen leicht aufwärts.