Zu den Gesprächsthemen am Markt zählt einerseits die Grossbankenfusion, die nun über die Bühne ist. "Die UBS hat den rechtlichen Abschluss der Übernahme von Credit Suisse vollzogen", heisst es in einem offenen Brief, den die nunmehr einzige Schweizer Grossbank am Montag in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht hat. Die Aktien der CS steigen 0,9 Prozent, die der UBS um 0,7 Prozent.