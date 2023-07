Die Experten der Credit Suisse sehen die Werte aus den Branchen IT und Kommunikation skeptisch. Möglicherweise halte die Schwäche bei den zuletzt so hochgejubelten Technologiewerten nun an, meint auch ein Händler. Dann könnte sich der eher defensiv ausgerichtete Schweizer Aktienmarkt möglicherweise besser entwickeln als etwa der zyklische DAX. Zum Wochenschluss dürften der kleine Eurex-Verfall sowie eine Reihe von Unternehmensberichten noch Akzente setzen. Wie stark diese ausfallen, wird sich zeigen. Vor den in der kommenden Woche bevorstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften sich die Marktteilnehmer wohl eher vorsichtig verhalten. Am Markt gilt es als ausgemacht, dass beide Zentralbanken ihren Leitzins um 25 Basispunkte anheben dürften.