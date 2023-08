Händler verweisen auf die USA, wo die Aktien am Vortag ihre Gewinne, die sie im Anschluss an die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten erzielt hatten, nicht ganz halten konnten. Die Preisdynamik in den USA habe zwar abgenommen, sagt ein Marktanalyst. Aber die Teuerungsrate liege weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank Fed von 2 Prozent. "Damit hat sich grundsätzlich nichts an der Ausgangssituation geändert. Ein weiterer Zinsschritt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden", sagt der Analyst.