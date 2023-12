Am Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch die Annäherung an die 11'000-Punkte Marke im SMI aber fortsetzen. Unterstützung erhält der hiesige Leitindex dabei von den Vorgaben aus Übersee. So hat die Wall Street am Dienstag zwar eine Pause eingelegt, wird laut ersten Indikationen am Mittwoch aber erneut fester erwartet. In Asien ziehen die Notierungen zudem überwiegend an.