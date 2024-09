Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am späten Montagvormittag - dem letzten Tag im September sowie im dritten Quartal - folglich etwas schwächer. Nach der starken Vorwoche, in welcher der Leitindex SMI 2,6 Prozent zugelegt hat, tue eine Verschnaufpause gut, heisst es am Markt. Zudem strichen manche Marktteilnehmer nach den insgesamt guten ersten neun Monaten einen Teil der Gewinne ein. Seit Jahresanfang hat der SMI knapp 10 Prozent gewonnen. «Wir konsolidieren, das ist nicht unerwünscht», meint der Händler. Die weiteren Aussichten seien günstig. Es sei viel Geld im Markt. Aber es werde wohl kaum im gleichen Tempo weitergehen. Denn in Europa habe sich das Konjunkturklima eingetrübt. So gab es zuletzt Gewinnwarnungen in der wichtigen Automobilindustrie und auch von der US-Industrie kamen enttäuschende Daten, wie der Asset Manager Bantleon kommentiert.