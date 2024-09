Zudem seien die Vorgaben aus dem Ausland uneinheitlich. Zwar markierten die US-Aktien am Freitag im Handelsverlauf zunächst neue Höchstwerte, konnten diese dann aber nicht halten. In China ging das Rally am letzten Handelstag vor der Feiertagszeit («Goldene Woche») wegen der Hoffnung auf staatliche Konjunkturmassnahmen weiter. Dagegen kam es in Japan am Montag zu einer Verkaufswelle. Dort soll Shigeru Ishiba neuer Premierminister werden. Er hatte sich kritisch zur lockeren Geldpolitik der Bank of Japan geäussert. Anleger hatten dort aber auf stärkere geldpolitische Anreize unter seinem Rivalen gesetzt.