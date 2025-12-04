Die Erwartung einer US-Zinssenkung nach schwachen Wirtschaftsdaten hat die asiatischen Börsen am Donnerstag gestützt. Der Dollar fiel auf ein Fünfwochentief, nachdem enttäuschende Arbeitsmarktdaten die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche erhöht hatten. Die Märkte preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von 89 Prozent für eine Senkung um 25 Basispunkte ein. Die japanische Börse profitierte zudem von einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nvidia-Chef Jensen Huang über Exportkontrollen. In Tokio legte der Nikkei-Index 1,4 Prozent auf 50.567,32 Punkte zu, der breiter gefasste Topix notierte 1,4 Prozent höher bei 3.381,88 Zählern. Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 3.879,52 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,3 Prozent auf 4.543,93 Punkte.