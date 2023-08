Die US-Börsen haben einen recht uninspirierten Handelstag hinter sich. Damit sind die Vorgaben für die Schweizer Börse durchzogen. Bevor das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Donnerstag eröffnet wird, herrscht an den Börsen nach wie vor Lauerstimmung in der flauen Sommersaison. Die Anleger wollen am Freitag nun wissen, wie sich der US-Notenbankchef Jerome Powell an dem Zentralbank-Treffen zur künftigen Zinspolitik des Fed äussert.



In der Schweiz ist auf der konjunkturellen Agenda vor Donnerstag kein wichtiges Ereignis angesagt. Dafür geht die Berichtssaison in flottem Tempo weiter. Am heutigen Tag legen vor allem Unternehmen aus der zweiten Reihe wie Orior, Autoneum, Peach Property oder Sensirion ihre Zahlen vor. Hinzu kommt das Halbjahresergebnis der nicht börsenkotierten, aber sehr gewichtigen Raiffeisen-Genossenschaft. Richtig dick gefüllt mit Zahlen ist die Agenda dann allerdings wieder am Donnerstag.