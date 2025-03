Der Bitcoin hat seine Erholung am Donnerstag fortgesetzt. Er stieg am Morgen bis auf 91.940 US-Dollar, nachdem er es tags zuvor wieder über die psychologisch wichtige Marke von 90'000 Dollar geschafft hatte. Analyst Timo Emden von Emden Research verwies auf einen für diesen Freitag geplanten Gipfel zu Kryptowährungen der US-Regierung im Weissen Haus. Anleger hofften, dass sich US-Präsident Donald Trump nicht nur abermals als Schutzherr für Bitcoin und Co positionieren werde, «sondern das Fundament für eine Symbiose zwischen der US-Regierung und der Kryptobranche gelegt wird», so Emden.