Der SMI fällt nach Handelseröffnung 0,24 Prozent. Generell befänden sich die Aktienmärkte zum Ende des ersten Quartals zwar im Aufwind, heisst es in einem Kommentar. Der SMI hat zwischen Anfang Februar und Mitte März immerhin etwa 700 Punkte zugelegt. Die Vorgaben sprechen am Montag allerdings ebenfalls für eine gewisse Zurückhaltung. So hatten sich die US-Märkte am Freitag nach ihrem Rekordlauf eine Auszeit genommen. In Asien präsentieren sich die Märkte am Montag uneinheitlich.