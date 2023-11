In den USA hat eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell neue Zinsbefürchtungen ausgelöst. Powell versicherte, das Fed werde nicht zögern, die Zinsen nochmal anzuheben, wenn es sich als angemessen erweisen sollte, dies zu tun. Zuvor war eine Auktion für 30-jährige US-Staatsanleihen «katastrophal» gelaufen, wie ein Händler sagt. In der Folge zogen die Renditen klar an. Dies zusammen mit den erneut aufkeimenden Sorgen vor einem erneuten Shut-Down in den USA sei Grund genug für Investoren, sich vor dem Wochenende an die Seitenlinie zurückzuziehen.