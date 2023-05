Die jüngsten Geschäftszahlen von Nvidia und der optimistische Ausblick des US-Chipherstellers ermutigten die Anleger. Vor allem Werte aus der Halbleiterbranche waren gefragt. Insgesamt war die Stimmung an den Aktienmärkten in Asien am Freitag aber wegen des anhaltenden Streits über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA gedämpft. Allerdings kamen die Demokraten von Präsident Joe Biden und die oppositionellen Republikaner bei ihren Verhandlungen in Washington einem Insider zufolge einer Einigung offenbar einen grossen Schritt näher. In China lasteten die anhaltenden Spannungen mit den USA auf den Kursen.