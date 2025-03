Auch auf Nachrichtenseite fällt der Start in die Börsenwoche noch ruhig aus. Das gibt Investoren etwas Zeit, die vergangene Handelswoche zu verarbeiten, heisst es am Markt. So stand die vergangene Handelswoche vor allem unter dem Eindruck der sicherheits-politischen Verschiebungen und der angedachten Reaktionen in Europa, aber auch unter dem Eindruck der schwankenden Zollpolitik des US-Präsidenten, heisst es in einem Kommentar. Hierzulande nimmt die Berichtssaison erst ab dem morgigen Dienstag wieder Fahrt auf. Insgesamt stehen Investoren mit 25 weiteren Abschlüssen diese Woche erneut ereignisreiche Tage bevor.