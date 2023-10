"Alles in allem sieht es nicht danach aus, als würden sich an den Kapitalmärkten in der kommenden Woche wieder sommerlichere Temperaturen einstellen", schreibt Hans-Jörg Naumer, Anlageexperte bei Allianz Global Investors. Ob damit in den kommenden Tagen der Startschuss für das heiss ersehnte Jahresendrally fällt, bleibt abzuwarten. An sich ist das vierte Quartal saisonal oft recht stark.