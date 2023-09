Die asiatischen Aktienmärkte haben am Montag zugelegt. Die Anleger setzen auf ein Ende der Zinserhöhungen der US-Notenbank und hoffen, dass die politischen Impulse aus China ausreichen, um den stotternden Wirtschaftsmotor zu stabilisieren. Ein positiver US-Arbeitsmarktbericht für August vor dem Wochenende verstärkte die Erwartungen auf ein Ende der Zinserhöhungen. «Diese anhaltende Wiederherstellung des Gleichgewichts am Arbeitsmarkt steht im Einklang mit unserer Einschätzung, dass die Leitzinserhöhung im Juli die letzte in diesem Zyklus war», schreiben die Analysten von Goldman Sachs. «Wir rechnen weiterhin mit einer unveränderten Politik auf den FOMC-Sitzungen im September und November». Mindestens sieben Fed-Vertreter werden sich in dieser Woche vor der nächsten Sitzung am 19. und 20. September äussern. Für Erleichterung sorgte auch, dass sich der angeschlagene Immobilienentwickler Country Garden mit seinen Gläubigern auf eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist für eine fast 500 Millionen Euro schwere Anleihe geeinigt hat, die eigentlich am Samstag fällig gewesen wäre.