Kursgewinne an der Wall Street und starke Zahlen zweier US-Technologieriesen könnten den deutschen Dax am Freitag zumindest in die Nähe des Rekordhochs bei gut 17'000 Punkten führen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,7 Prozent auf 16'978 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich für den Dax damit ein Gewinn von 0,1 Prozent an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen mit einem Anstieg von 0,6 Prozent erwartet.