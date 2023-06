Die Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell über weitere Zinserhöhungen verderben am Donnerstag den Anlegern in Asien die Laune. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 33'576 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,5 Prozent.