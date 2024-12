Die Aussicht auf mögliche Zinserhöhungen der Bank of Japan (BOJ) und ein schwacher Yen beflügeln am Freitag die Märkte in Japan. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,2 Prozent auf 40'056,01 Punkte und übersprang damit erstmals seit Mitte Dezember wieder die Marke von 40'000 Zählern. Der breiter gefasste Topix notierte 1,0 Prozent höher bei 2793,83 Punkten.