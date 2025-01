In Tokio gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent auf 38'991,79 Punkte, gestützt von positiven Unternehmensnachrichten und der Hoffnung auf eine stabile Zinspolitik der Bank of Japan (BOJ). Der breiter gefasste Topix notierte nahezu unverändert bei 2712,37 Punkten. US-Präsident Donald Trump kündigte an, Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada zu prüfen. Vor allem Aktien von Unternehmen, die stark von Exporten in die USA abhängig sind, gerieten unter Druck: Die Aktie des Technologie-Investors Softbank, der auch stark in den USA engagiert ist, verlor 0,53 Prozent und war damit der grösste Verlierer im Nikkei. Auch Autowerte wie Mazda mit einem Minus von 2,15 Prozent und Honda mit minus 0,27 Prozent gaben nach, da Anleger mögliche US-Zölle auf japanische Exporte fürchten. «Investoren sind besorgt über die möglichen Auswirkungen neuer US-Zölle, aber es gibt auch Optimismus über die wirtschaftlichen Fundamentaldaten in der Region», sagte Hiroshi Takada vom Finanzdienstleister Nomura Securities.