Doch am Berichtstag ist davon laut Händlern nicht viel zu spüren. Das Geschäft verlaufe in eher ruhigen Bahnen. Die Kursgewinne erklärten sich mehr mit einer Gegenreaktion. Vor der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell und der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten der US-Agentur ADP verhielten sich die Marktteilnehmer vorsichtig. Von Fed und ADP würden Hinweise erhofft, wann die Geldpolitik gelockert werden könnte. Zuletzt kursierten Befürchtungen, dass Powell plötzlich gar nichts mehr von einer Zinswende noch in diesem Jahr wissen wolle. Dies könnte an den nahe ihren Höchstwerten stehenden Aktienmärkten Gewinnmitnahmen auslösen, meint ein Händler. Weitere Impulse dürften vom Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag und dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag ausgehen.