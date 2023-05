Die Anleger in China gehen zu Wochenauftakt vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der chinesischen Zentralbank und einer Reihe an Wirtschaftsdaten in Deckung. Von Reuters befragte Analysten erwarten, dass der mittelfristige Leitzins am Montag trotz der enttäuschenden Daten der vergangenen Woche unverändert bleibt. Die monatlichen Daten zur Industrieproduktion, zu den Einzelhandelsumsätzen und zu den Anlageinvestitionen werden am Dienstag vorgelegt. "Eine grosse Verbesserung im Jahresvergleich sollte nicht überraschen, da sie an einer stagnierenden Wirtschaft gemessen wird, die sich im Stillstand befand", sagte Chris Weston von Pepperstone. "Angesichts der Tatsache, dass die Daten aus China in letzter Zeit einige Bedenken aufkommen liessen - wir haben schlechte Import-, PPI- und Kreditdaten gesehen - steht das chinesische Wachstum im Mittelpunkt der Marktbewegungen."