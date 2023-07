Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,18 Prozent höher geschätzt. Am Freitag hatte er 0,98 Prozent gewonnen. Heute stehen in zahlreichen Ländern Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe an (jeweils 2. Veröffentlichung), unter anderem in Deutschland, Frankreich, Italien und den USA. Der entsprechende Caixin-Index für China lieferte enttäuschende Zahlen für Juni.