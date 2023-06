Die zahlreichen Konjunkturdaten an diesem Tag fielen gemischt aus, sodass von ihnen keine klaren Impulse ausgingen. Angesichts der weiterhin trüben Stimmung in der US-Industrie schrieben die Experten der Helaba: Dies könnte die US-Notenbank Fed womöglich dazu bewegen, im Juni eine Pause im Zinsanhebungszyklus einzulegen. "Wichtig in diesem Zusammenhang sind aber der noch ausstehende Arbeitsmarktbericht, der morgen auf dem Programm steht, sowie die Inflationszahlen". Diese stehen allerdings erst am Tag vor der Leitzinsentscheidung in der übernächsten Woche an.