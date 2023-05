Die Anzeichen eines nachlassenden Inflationsdrucks in den USA können am Donnerstag die Anleger in Asien nach schlechten Verbraucher- und Erzeugerpreisen in China nicht an die Märkte locken. Die Börsianer richteten ihr Augenmerk auf die Verbraucher- und Erzeugerpreisen in China sowie die japanischen Bilanzen: Im Laufe des Tages legen unter anderem die Nikkei-Schwergewichte Honda, Nissan und SoftBank ihre Bilanzen vor.