Gefragt waren die Titel von AMC, die sich um 1,8 Prozent verteuerten. Das starke Debüt-Wochenende des Films "Spider Man: Across the Spider-Verse" gab der Kino-Kette Rückenwind. Allein in den USA spielte der Streifen binnen weniger Tage gut 120 Millionen Dollar ein. Dies sei mehr als erwartet und der beste Kinostart eines Spider Man-Films überhaupt, lobte Analyst Eric Handler von der Investmentbank Roth. AMC ist allerdings auch eine der so genannten Meme-Aktien und häufig Ziel von Spekulationen.