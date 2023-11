Bereits zum Wochenauftakt hat sich der Leitindex SMI nur in einer engen Spanne bewegt und am Ende kaum verändert geschlossen. Es sei nach einem so starken Lauf wie in der Vorwoche nicht unüblich, dass die Märkte zum Start einer neuen Handelswoche dann erst einmal auf Konsolidierungskurs gingen, heisst es im Handel. Immerhin war der SMI nach dem Schwachen Oktober in der vergangenen Woche um 2,5 Prozent gestiegen.