Der kriselnde schwedische Immobilienkonzern SBB punktet bei Anlegern mit einem Barmittelzufluss von rund acht Milliarden Kronen (rund 675 Millionen Euro). Die Titel, die seit Anfang 2022 rund 95 Prozent an Wert eingebüsst haben, steigen in Stockholm zeitweise um bis zu 40 Prozent. «Die Tatsache, dass die SBB acht Milliarden Kronen freisetzt, muss in einem sehr positiven Licht gesehen werden», sagte Carlsquare-Analyst Bertil Nilsson. «In einer Krise kommt es fast nur darauf an, Liquidität zu haben, und die SBB bekommt sie jetzt.» Nachdem der Verkauf des 51-Prozent-Anteils an der Tochterfirma EduCo gescheitert war, teilte SBB am Sonntag mit, statdessen einen 1,16-prozentigen Anteil an EduCo für 242 Millionen Kronen an die kanadische Gesellschaft Brookfield Asset Management zu verkaufen und zudem die Rückzahlung eines konzerninternen Darlehens in Höhe von 7,8 Milliarden Kronen zu erhalten.