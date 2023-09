Börsianer gehen auch am Dienstag von einem zumindest in der ersten Sitzungshälfte ruhigen Handel aus, fehlen doch Impulse von der richtungsweisenden Wall Street wegen eines US-Feiertags. Zu Wochenbeginn jedenfalls wurde das Plus im frühen Handel von Investoren rasch dazu genutzt, um das Risiko zu senken.



Hierzulande legt am Berichtstag der Stromkonzern BKW Halbjahreszahlen vor. Er dürfte von den immer noch relativ hohen Strompreisen profitiert haben. Zudem dürften sich die Stilllegungs- und Entsorgungsfonds wieder erholt haben. Dies wird den Reingewinn markant in die Höhe treiben. Mit Spannung werden auch die Zahlen der Partners Group erwartet.



Kursbewegende Konjunkturdaten stehen in der Schweiz nicht auf der Agenda. Dafür werden die Einkaufsmanagerindizes aus verschiedenen Regionen erwartet, so etwa aus China und diversen Ländern Europas. Aus den USA erwartet werden Angaben zum Auftragseingang der Industrie.